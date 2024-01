Equipes da prefeitura prosseguem com limpeza da cidade 

Rhobson Lima

Equipes da prefeitura de Aquidauana prosseguiram com o trabalho de limpeza das ruas da cidade ao longo do domingo, dia 31. O objetivo foi amenizar e resolver o rastro de estragos deixados pela chuva que caiu na sexta-feira, 29. Embora tenham sido apenas 3 horas de temporal, o volume de água foi suficiente para arrasar com grande parte da cidade.

Na rua Antônio Trindade e imediações, por exemplo, várias equipes atuaram para tirar lama da via pública ao longo do domingo.