Equipes de futsal de Aquidauana disputam título no 42º Jogos da Primavera

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

O Poliesportivo de Aquidauana ficou movimentado com o Futsal no 42º Jogos da Primavera, realizado no sábado (9).

Na modalidade de futsal masculino, no sub-10, o Instituto Educacional Falcão, venceu do Centro Cristão de Ensino, de 4 a 2.

No futsal feminino, no sub-10, o Instituto Educacional Falcão também levou a melhor, vencendo do Rotary Club, de 4 a 1.

Já no terceiro jogo, o sub-8, no futsal masculino, o Instituto Educacional Falcão, venceu do Rotary Club, de 3 a 2.

No sub-10, o futsal masculino, foi a vez da E.M. Erso Gomes levar a melhor de 6 a 0 do CMA Emília Alves Nogueira.

E, para finalizar a manhã de disputas, os meninos do sub-12, do Dóris Mendes Trindade, se consagrou campeão, sobre seu adversário, a Escola Centro Cristão de Ensino, finalizando a disputa entre 9 a 0.

Nesta semana, os jogos continuam com o futsal, voleibol e handebol, acontecerão de segunda a sábado, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os Jogos da Primavera, realizados pela Prefeitura de Aquidauana, via Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA), reúnem escolas da Rede Pública e Privada.

A entrada é franca e a sua torcida faz toda diferença para as crianças e adolescentes.