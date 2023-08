Equipes de limpeza em Aquidauana trabalham incansavelmente após vendaval

Equipes estão limpando a cidade / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Após o vendaval que atingiu a cidade na noite da última sexta-feira, dia 18, as equipes de limpeza do município de Aquidauana estão empenhadas em uma força-tarefa para minimizar os estragos causados pelo fenômeno climático. As rajadas de vento, chuva intensa e raios deixaram uma trilha de destruição em diversos pontos, tornando a atuação dessas equipes crucial para a recuperação da normalidade.

As ruas de Aquidauana amanheceram cobertas por galhos de árvores caídos, entulhos e outros resíduos resultantes do forte temporal. Em resposta a essa situação desafiadora, as equipes de limpeza do município estão trabalhando incansavelmente para desobstruir vias públicas, remover destroços e restaurar a acessibilidade aos moradores.

O prefeito Odilon Ribeiro postou na rede social que as equipes agiram rápido.

"Nossas equipes agiram rápido e o plantão na rua pra ajudar quem precisava. Rogamos à Nossa Senhora pra que proteja nossa cidade e as famílias. Se continuar chovendo, que seja chuva tranquila".

O esforço coordenado envolve a mobilização de recursos e mão de obra para lidar com os estragos ocasionados pelo vendaval.

A Prefeitura de Aquidauana continua a acompanhar a situação de perto e expressou o seu agradecimento às equipes de limpeza que estão trabalhando arduamente para restaurar a normalidade na cidade.