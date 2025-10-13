Equipes executam serviços em estradas rurais de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

As equipes da prefeitura realizaram patrolamento, nivelamento e aterro em trechos que margeiam a BR-419, contemplando vias que passam pelas fazendas Paloma, Kailua, Vencedora, Baía Negra, Estância Brasil, Olhos D’Água, Conquista Uniderp e Querência.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana executou, na semana passada, serviços de manutenção das estradas vicinais na região do Pantanal do Taboco, seguindo o cronograma de trabalhos voltado à melhoria da mobilidade rural.

As estradas vicinais têm papel essencial no transporte escolar, no escoamento da produção rural, no deslocamento de turistas e no acesso de moradores locais. O objetivo do trabalho é melhorar as condições de tráfego e garantir acessibilidade durante todo o ano.

