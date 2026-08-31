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Mobilização

Equipes iniciam força-tarefa de limpeza no bairro Nova Aquidauana

Reportagem de O Pantaneiro acompanhou o começo dos trabalhos na região; mobilização busca melhorar a organização e as condições dos espaços urbanos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 10:36

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Força-tarefa teve início da manhã desta segunda-feira / João Éric/O Pantaneiro

O bairro Nova Aquidauana terá uma semana com força-tarefa de limpeza realizada pela Prefeitura de Aquidauana. A ação teve início na manhã desta segunda-feira (31) e conta com equipes na retirada de lixo, galhos e entulhos de diferentes pontos da região.

A mobilização começou às 07h, com concentração na última via do bairro, no trecho com saída para a Toca da Onça. O trabalho integra as ações de manutenção e organização dos espaços urbanos realizadas pelo município.

Limpeza de ruas e retirada de entulhos começa na Nova Aquidauana2

Além da atuação das equipes, a Prefeitura de Aquidauana reforça a importância da colaboração dos moradores durante a passagem da força-tarefa. A orientação é para que a população mantenha terrenos e calçadas limpos, contribuindo para a conservação das áreas atendidas.

Limpeza de ruas e retirada de entulhos começa na Nova Aquidauana3

A iniciativa busca deixar os espaços mais organizados, além de promover uma participação conjunta entre o poder público e a comunidade na manutenção do bairro.

(*Fotos: João Éric/O Pantaneiro)

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