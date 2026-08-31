Equipes iniciam força-tarefa de limpeza no bairro Nova Aquidauana

Reportagem de O Pantaneiro acompanhou o começo dos trabalhos na região; mobilização busca melhorar a organização e as condições dos espaços urbanos
Força-tarefa teve início da manhã desta segunda-feira / João Éric/O Pantaneiro
O bairro Nova Aquidauana terá uma semana com força-tarefa de limpeza realizada pela Prefeitura de Aquidauana. A ação teve início na manhã desta segunda-feira (31) e conta com equipes na retirada de lixo, galhos e entulhos de diferentes pontos da região.
A mobilização começou às 07h, com concentração na última via do bairro, no trecho com saída para a Toca da Onça. O trabalho integra as ações de manutenção e organização dos espaços urbanos realizadas pelo município.
Além da atuação das equipes, a Prefeitura de Aquidauana reforça a importância da colaboração dos moradores durante a passagem da força-tarefa. A orientação é para que a população mantenha terrenos e calçadas limpos, contribuindo para a conservação das áreas atendidas.
A iniciativa busca deixar os espaços mais organizados, além de promover uma participação conjunta entre o poder público e a comunidade na manutenção do bairro.
(*Fotos: João Éric/O Pantaneiro)
SAÚDE ANIMAL
Campanha será destinada a cães e gatos; atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h
AGOSTO VERDE
Ação acontece neste domingo das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros, e é destinada a animais a partir de três meses de idade
Eleições 2026
Encontro foi realizado na noite desta sexta-feira; população teve a oportunidade de conhecer os candidatos a deputado federal e estadual, respectivamente
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS