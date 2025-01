Equipes se mobilizam e capturam porcos-do-mato em Aquidauana

João Eric - O Pantaneiro

Na manhã de hoje, equipes da PMA se deslocaram até a residência onde os porcos estavam presos no quintal. Uma equipe da PM também foi acionada para prestar apoio no resgate, iniciando assim a operação.

A operação foi comandada pelo 2º Tenente Fabrini, que explicou que os porcos serão encaminhados para a base da PMA, onde passarão por exames realizados por uma veterinária que está vindo de Campo Grande para Aquidauana. Após os exames, e assim que possível, os animais serão liberados e soltos em seu habitat.

No total, havia 8 porcos no quintal, mas um deles conseguiu escapar novamente em direção à região dos trilhos da estação ferroviária. Segundo informações, há outro porco nessa mesma região que não chegou a entrar no quintal. O comandante pede à população que, caso avistem esses dois porcos, informem a equipe para que o resgate possa ser realizado e o grupo seja solto junto.

Alguns dos animais se feriram durante a tentativa de escapar das gaiolas, machucando-se ao bater ou morder as grades.

A equipe da Prefeitura também prestou apoio imediato, utilizando uma pá carregadeira e um caminhão caçamba para remover as gaiolas do quintal e transportá-las até o pátio da PMA.