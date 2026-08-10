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NOTA DE FALECIMENTO

Ercy de Souza, aos 82 anos, morre em Aquidauana após complicações de um câncer

Morador tradicional da região, ele nasceu e foi criado na Fazenda Tupaceretã e, nos últimos dias, trabalhava na Fazenda Guanandy

Redação

Publicado em 10/08/2026 às 22:46

Atualizado em 10/08/2026 às 22:49

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Faleceu aos 82 anos, Ercy de Souza, após complicações decorrentes de um câncer de próstata, que provocou um quadro de anemia. Ele estava internado no Hospital Funrural, em Aquidauana, onde morreu.

Nascido e criado na Fazenda Tupaceretã, Ercy construiu sua história ligada à vida no campo e às fazendas da região. Nos últimos dias, ele trabalhava na Fazenda Guanandy, mantendo a rotina que marcou boa parte de sua vida.

Conhecido por sua ligação com a comunidade, Ercy também era leitor e fã do jornal O Pantaneiro, acompanhando as notícias e acontecimentos da região.

Aos 82 anos, deixa familiares, amigos e pessoas que compartilharam com ele sua trajetória de vida no campo. A família deverá divulgar posteriormente informações sobre o velório e o sepultamento.

O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos de Ercy de Souza neste momento de dor e despedida.

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