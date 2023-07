Erosão na Estrada Parque preocupa moradores de Piraputanga

Estrada Parque de Piraputanga / Ronald Regis e João Éric

Os moradores de Piraputanga, distrito de Aquidauana, presenciaram a erosão de sedimentos na rodovia MS-450, conhecida como Estrada Parque, após as fortes chuvas ocorridas no início do mês de junho na região.

Humberto Cristaldo Filho, mora há 20 anos em Piraputanga, relatou que essa situação é inédita na região.

"É pela primeira vez, tinha pedra com mais de 30 quilos, que estava em cima da pista. Isso foi uma preocupação grande de várias pessoas."

Os moradores de Piraputanga temiam pela possibilidade de ocorrer um acidente devido às condições da estrada. "O asfalto também estava rachando, com várias rachaduras", alertou um morador da região.

Humberto agradeceu às autoridades pela resposta rápida ao problema. "Os moradores fizeram a reclamação, logo pedimos o apoio das autoridades, eles vieram, agora temos que agradecer também".





O professor de Geografia, Almir Santana, explicou ao O Pantaneiro que a situação é perigosa



"Nossa região é arenito, arenito é uma rocha sedimentar composta principalmente de grãos de areia compactados, isso possui características únicas que o tornam suscetível à erosão. Sua natureza porosa permite que a água penetre facilmente em suas camadas, levando a processos de desgaste e desagregação".



Almir enfatizou a importância de adotar medidas de conservação para evitar danos maiores. "É importante ressaltar que os morros de arenito são vulneráveis à degradação causada por atividades humanas, como extração de areia, desmatamento e turismo descontrolado. Portanto, é essencial adotar práticas de conservação adequadas para garantir a preservação dessas formações geológicas incríveis para as gerações futuras", concluiu o professor.



De acordo com relatos dos moradores da região, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) atuou na recuperação da via e na limpeza da pista afetada pela erosão. A estrada voltou a ter condições adequadas de tráfego.



