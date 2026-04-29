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AQUIDAUANA

Escola Antônio Salústio de Areias abre levantamento para novas turmas do EJA Mulher

Com uma proposta inclusiva, o EJA Mulher oferece horários flexíveis, ambiente acolhedor e uma metodologia que valoriza as experiências pessoais das alunas.

Redação

Publicado em 29/04/2026 às 21:04

Atualizado em 29/04/2026 às 21:10

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A Escola Estadual Professor Antônio Salústio de Areias (ASA), em Aquidauana, está realizando um levantamento de demanda para a formação de novas turmas do programa EJA Mulher, iniciativa voltada especialmente para mulheres que desejam retomar ou concluir os estudos.

A ação busca identificar interessadas na comunidade para viabilizar a abertura das turmas, ampliando o acesso à educação e criando oportunidades para quem, por diferentes motivos, precisou interromper a vida escolar. O projeto faz parte da política de Educação de Jovens e Adultos e tem como foco principal acolher mulheres em diferentes fases da vida, oferecendo um ensino adaptado à realidade de cada uma.

Com uma proposta inclusiva, o EJA Mulher oferece horários flexíveis, ambiente acolhedor e uma metodologia que valoriza as experiências pessoais das alunas. A iniciativa também surge como resposta a desafios enfrentados por muitas mulheres, como a conciliação entre trabalho, família e estudos, além de situações de vulnerabilidade social.

Segundo a divulgação da escola, o objetivo é não apenas garantir o acesso à educação básica, mas também promover autonomia, autoestima e novas perspectivas de futuro. “Nunca é tarde para recomeçar” é a mensagem central da campanha, que incentiva mulheres a darem o primeiro passo rumo à transformação pessoal e profissional.

Interessadas podem procurar a unidade, localizada na Rua Treze de Junho, nº 2005, no Bairro Alto, ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99221-0048 para manifestar interesse. A participação nesse levantamento é essencial para a abertura das turmas.

A iniciativa reforça o papel da educação como ferramenta de transformação social, criando caminhos para que mais mulheres possam conquistar seus objetivos e escrever novas histórias por meio do conhecimento.

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