Escola Estadual Cândido Mariano volta modernizada após reforma

Fachada da Escola / Ronald Regis

A volta às aulas é sempre um momento de muita expectativa por parte dos alunos, professores, direção e toda a equipe. Um grupo de corpo docente e discente que está com uma expectativa ainda maior é da Escola Estadual Cândido Mariano, que fica na rua Cândido Mariano, em Aquidauana. Após um ano e dois meses de obras, quando todos tiveram que se transferir para sedes provisórias, a unidade volta a receber os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, a partir deste dia 2 de agosto. Entre cada pessoa envolvida com o colégio, e que não vê a hora de retornar, estão a diretora da escola, a professora Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva e a adjunta dela, a professora Patrícia Suziel Lima da Rocha Milagres.



“As expectativas são as melhores! O nosso Cândido Mariano, 79 anos, foi contemplado com essa reforma vocês puderam constatar que ficou magnífica. Do mais novo ao mais antigo, está todo mundo feliz. Os alunos já virão para a casa deles toda renovada. Você imagina se nós não estávamos com essa estrutura nós já éramos bons; então nós temos tudo para ser agora o melhor. Isso influi. Aumentar até não é tão difícil, mas o manter é difícil. Eu acredito que, com toda essa mudança, ela vai contribuir e vai ser um facilitador,” revela em tom de alegria a diretora.

Cândido Mariano após a longa reforma - Foto: Ronald Regis

Além da diretora, da diretora adjunta e todos os servidores que esperam ansiosos ver os portões se abrirem e os estudantes entrando voltando a encher os corredores outra vez, conversando, se confraternizando e felizes, num movimento explícito do que deve ser o espaço escolar. União, troca, encontro e, acima de tudo, transformação e crescimento. Afinal, há 79 anos a Escola Estadual Cândido Mariano, tem oferecido educação de qualidade aos moradores da cidade, conforme afirma a diretora.



“Daqui saíram pessoas que fizeram a diferença na sociedade em todos os campos. Então, o Cândido está aí, sobrevivendo e, agora, muito melhor do que já estava,” encerra Nilda.

A obra, orçada em R$ 9.042.646,98, foi realizada pela empresa Trevo Engenharias, e deixou a escola ainda melhor para receber os alunos num prédio totalmente reformado.





Entre as melhorias implementadas estão:

16 salas de aula equipadas com ar-condicionado, proporcionando maior conforto e um ambiente propício para o aprendizado;

Biblioteca com um acervo atualizado, estimulando o hábito da leitura e a pesquisa;

Duas quadras esportivas, uma coberta e outra ao ar livre, promovendo a prática esportiva e a integração dos alunos;

Um pátio arborizado, criando um espaço agradável para momentos de estudo e convivência;

Cantina totalmente reformada, oferecendo opções de refeições saudáveis aos estudantes;

Laboratório equipado para aulas práticas e experimentos;

Sala de jogos, proporcionando momentos de lazer e descontração aos alunos;

Bebedouros novos, garantindo o acesso à água potável de forma prática;

Sala de tecnologia, possibilitando a inserção dos alunos no mundo digital;

Acessibilidade e banheiro adaptado para PcD (Pessoa com Deficiência), assegurando a inclusão de todos;

Letreiros indicativos dos ambientes com placas em braile, facilitando a orientação de alunos com deficiência visual;

Bicicletário, incentivando a prática de meios de transporte sustentáveis e seguros;

Sistema de câmeras de segurança, reforçando a proteção e garantindo a segurança de todos os membros da comunidade escolar.

Escola Cândido Mariano pronta para uma nova era educacional - Foto: Ronald Regis

Aos que desejam ter o filho ou filha estudando na unidade, a diretora Nilda explica que, apesar de estarem com duas turmas lotadas, ainda é possível encontrar vagas no ensino fundamental e no médio. Para mais informações, os interessados podem ligar para 3241-3472 ou comparecerem na secretaria da escola.

Quadra coberta da Escola - Foto: Ronald Regis

Fundada no dia 7 de abril de 1944, ainda como uma instituição particular, recebeu o nome de Cândido Mariano em homenagem ao indianista (presença de sentimentalismo e valorização das belezas naturais do Brasil), Cândido Mariano Rondon. Desde então, atravessou diversas fases tanto da educação brasileira, quanto de nome. Já foi Ginásio Estadual “Cândido Mariano”, Colégio Estadual “Cândido Mariano”, até que em 1998, recebeu o nome de Escola Estadual Cândido Mariano, título que carrega até hoje. E nesses anos, as salas da escola se encheram e se esvaziaram num movimento repetido incansável sempre reiniciando. E como bem escreveu o poeta Vinícius de Moraes; “E em novo dia a gente ver novamente a sala se encher de gente pra gente recomeçar”.



Veja o vídeo: