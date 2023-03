Escola Coronel José Alves Ribeiro continua com pré-matrícula para Curso Normal Médio

Escola oferta cursos / Google Street View/ Marcio Ribas

Estão abertas as pré-matrículas para o Curso Normal Médio – Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A escola estadual Coronel José Alves Ribeiro, em Aquidauana, é uma das unidades do MS que ofertam o curso.

O curso é realizado pela SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio da COPEMEP/SUPED (Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional).

O objetivo do curso é habilitar profissionais para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, Art. 62).

O público-alvo são os egressos do ensino médio, mediante o aproveitamento de estudos. O Curso tem duração aproximada de até 2 anos, com 1.300h de formação teórico-prática específica para docência, incluindo 200h para certificação como Auxiliar de Práticas Educativas em Educação Especial e 300 (trezentas) horas de Estágio Supervisionado Obrigatório.

As aulas estão previstas para iniciar em 10 de abril de 2023 no período noturno e o Estágio Supervisionado Obrigatório ocorrerá no período diurno.

Pré-matrícula

O período de pré-matrícula será até o dia 10 de março de 2023 e para concluir a pré-matrícula é necessário realizar 2 etapas:

1º - Acessar o site http://www.matriculadigital.ms.gov.br , clicar em "FAÇA SUA PRÉ-MATRÍCULA" e prosseguir com os procedimentos descritos nas páginas seguintes.

2º - Acessar o link bit.ly/nm2023 e preencher o formulário de classificação com as informações solicitadas.

A ordem de classificação dos inscritos será de acordo com os seguintes critérios:

I - ser oriundo de escola pública;

II - exercer atualmente atividades em instituições públicas de Educação Infantil e anos iniciais de Ensino Fundamental;

III - idade.

Classificação

A classificação e designação dos selecionados será divulgada pelas unidades escolares a partir de 14 de março de 2023 e os selecionados devem comparecer na unidade escolar até o dia 20 de março de 2023 com os seguintes documentos:

comprovantes de conclusão do ensino médio;

comprovantes de ser oriundo de escola pública e/ou exercer atualmente atividades em instituições públicas de Educação Infantil e anos iniciais de Ensino Fundamental, caso tenha informado atender a estes critérios;

demais documentos listados no comprovante de pré-matrícula.



Etapa Data

Pré-matrícula Entre 23 de fevereiro a 10 de março de 2023

Resultado classificação e seleção A partir de 14 de março de 2023

Confirmação da matrícula na unidade escolar (levar documentos) A partir de 14 de março até 20 de março 2023

Início das aulas A partir de 10 de abril de 2023



O Curso Normal Médio será ofertado nos seguintes municípios e unidades escolares:

Município Unidade Escolar

AQUIDAUANA - EE CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO

CAARAPÓ - EE PROFª CLEUZA APARECIDA VARGAS GALHARDO

CAMPO GRANDE- EE ARLINDO DE ANDRADE GOMES

CAMPO GRANDE - CEEP Pe. JOÃO GREINER

CORUMBÁ - EE DR. JOÃO LEITE DE BARROS

SONORA - EE COM. MAURÍCIO COUTINHO DUTRA



Informações e esclarecimentos poderão ser sanadas com equipe de Educação Profissional da Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional, por telefone (67) 3318-2264 e (67) 3318-2286 e/ou e-mail eduprofiss@edutec.sed.ms.gov.br.