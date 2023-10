Escola Doris Mendes promove feira de profissões nesta sexta-feira

Alunos da Escola Doris Mendes Trindade / Rhobson Lima

A escola Professora Doris Mendes Trindade, em Aquidauana, recebe na noite desta sexta-feira, dia 20, a feira de profissões. Nesta noite, o tema abordado é a tecnologia e informação como auxiliar no cenário educacional local, contando com a participação do site O Pantaneiro.

O evento reúne diversos profissionais de diferentes áreas e permite aos estudantes conhecerem melhor as opções para o futuro. É uma forma de os alunos conversarem com quem já tem experiência no mercado de trabalho e de esclarecer dúvidas sobre as várias profissões. Além disso, os alunos podem ouvir testemunhos e compreender vivências e desafios.

A iniciativa é enriquecedora e contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.