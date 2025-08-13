Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:10

Educação

Escola de Camisão implementa sistema de compostagem e cultivo de hortaliças

O projeto busca reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, diminuir a quantidade de lixo enviada a aterros sanitários e evitar a emissão de gases de efeito estufa

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 11:21

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Em agosto, os alunos da Escola Municipal Franklin Cassiano iniciaram o Projeto Compostagem em Ação, voltado à sustentabilidade ambiental, à melhoria da qualidade do solo e à redução de resíduos. A iniciativa estabelece um sistema de compostagem na unidade escolar, transformando resíduos orgânicos em adubo natural. O composto será utilizado na horta e no plantio de espécies existentes na escola.

O projeto busca reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, diminuir a quantidade de lixo enviada a aterros sanitários e evitar a emissão de gases de efeito estufa, como o metano. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, coordenada pelos professores Dr. Fernando Ibanhez e Lucas Vendiamiti. Nesta fase inicial, participam estudantes do 8º e 9º anos, nos componentes curriculares Saúde e Qualidade de Vida e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

A horta da escola integra o modelo de ensino em tempo integral consolidado em 2025, com participação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação e Produção, além de pais, alunos e funcionários. O componente curricular “Meio Ambiente e Sustentabilidade” permite que o cultivo de hortaliças seja aplicado como prática pedagógica.

Entre as hortaliças cultivadas e colhidas estão alface, couve, almeirão, coentro, salsa e cebolinha, seguindo o calendário agrícola e as condições do solo da região. A produção contribui para a alimentação escolar e promove a conscientização ambiental e o desenvolvimento de habilidades socioambientais nos estudantes.

