Escola de Camisão integra horta escolar ao modelo de ensino em tempo integral

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Escola Municipal Franklin Cassiano, localizada no distrito de Camisão, em Aquidauana (MS), retomou as atividades da horta escolar como parte do novo modelo de ensino em tempo integral adotado em 2025. A iniciativa conta com o apoio das Secretarias Municipais de Produção, Meio Ambiente e Educação, além da participação da comunidade escolar.



A horta, que teve sua reestruturação iniciada em 2023 com apoio da Associação de Pais e Mestres (APM), passou a ser incorporada ao currículo escolar com o componente “Meio Ambiente e Sustentabilidade”. Segundo a diretora Ana Fábia Damasceno, as atividades práticas permitem aos alunos o contato direto com o solo, cultivo e manutenção dos canteiros.



Entre as hortaliças plantadas estão couve, alface, almeirão, coentro, salsinha e cebolinha, selecionadas de acordo com a época do ano e as condições do solo. A primeira colheita foi realizada em menos de 40 dias após o início do plantio, e os alimentos colhidos foram levados para casa pelos próprios alunos.



Além do caráter pedagógico, parte da produção é utilizada na alimentação escolar, contribuindo para a qualidade nutricional das refeições oferecidas. A proposta também busca incentivar a adoção de hábitos saudáveis, a valorização do meio ambiente e o trabalho coletivo.



A horta da Escola Franklin Cassiano é considerada uma ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem e à formação cidadã, integrando ações de educação ambiental ao cotidiano dos estudantes

