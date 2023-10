Escola de inglês de Aquidauana realizou festa de Halloween neste fim de semana

A comemoração do Halloween no ccaa de Aquidauana começou a 20 anos atrás , onde se tornou atração entre as crianças de Aquidauana.

Por ser uma escola de inglês a mesma quis proporcionar uma experiência e imersão na cultura americana para seus alunos.

Ano a no foi se tornando uma data esperada por seus alunos , com muita diversão , doces e fantasiaas, onde o ponto alto da festa e o concurso de fantasia.

Não é fácil fazer uma festa como essa , pois tem muito trabalho e dedicação , porém ver o sorriso e a satisfação no rostinhos de cada criança e a melhor recompensa.

Dissse Daiane Friedrich, proprietária da escola.