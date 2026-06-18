Escola Dóris agradece Prefeitura de Aquidauana por atendimento rápido após desmoronamento de fossa

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Direção Colegiada da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade manifestou seu agradecimento à Prefeitura de Aquidauana, na pessoa do prefeito Mauro do Atlântico, e à equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, representada pelo secretário Márcio Barros e pela senhora Ivonete, pelo atendimento rápido e eficiente na unidade escolar.

Segundo a nota de agradecimento, a prefeitura enviou prontamente uma equipe técnica para solucionar o problema de desmoronamento de uma das fossas da escola, ocorrido durante as últimas chuvas intensas. A ação ágil foi fundamental para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar de todos os alunos, professores e funcionários.

A direção da escola destacou que parcerias como essa fortalecem a comunidade escolar e mostram o compromisso do poder público com a educação e a segurança das crianças e jovens de Aquidauana.

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