Escola Dóris agradece Prefeitura de Aquidauana por atendimento rápido após desmoronamento de fossa

Equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais solucionou problema durante chuvas intensas
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Direção Colegiada da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade manifestou seu agradecimento à Prefeitura de Aquidauana, na pessoa do prefeito Mauro do Atlântico, e à equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, representada pelo secretário Márcio Barros e pela senhora Ivonete, pelo atendimento rápido e eficiente na unidade escolar.
Segundo a nota de agradecimento, a prefeitura enviou prontamente uma equipe técnica para solucionar o problema de desmoronamento de uma das fossas da escola, ocorrido durante as últimas chuvas intensas. A ação ágil foi fundamental para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar de todos os alunos, professores e funcionários.
A direção da escola destacou que parcerias como essa fortalecem a comunidade escolar e mostram o compromisso do poder público com a educação e a segurança das crianças e jovens de Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Segurança
Oportunidades
Oportunidades locais incluem auxiliar de linha de produção e carregador de caminhões; para região, há vagas para campeiro, eletricista e mecânico industrial
Cultura
Edição de 2026 reúne música, artes visuais, dança, teatro, artesanato, cinema e diversas manifestações artísticas
Benefício
Lista de usuários está disponível no Facebook da Prefeitura; atendimento acontece no CAPAS, na Avenida Manoel Murtinho, com apresentação de documentos obrigatórios
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS