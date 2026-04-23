Acessibilidade

23 de Abril de 2026 • 13:47

Buscar

Últimas notícias
X
Destaque

Escola Dóris Mendes, de Aquidauana, vence 1ª etapa do Circuito FEEMS de Futsal Escolar

Equipe aquidauanense sub-14 venceu a final por 3 a 1 em Ponta Porã; time já está classificado para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul

Da redação

Publicado em 23/04/2026 às 13:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na semifinal, a equipe de Aquidauana manteve o bom desempenho / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Representando Aquidauana na categoria sub-14, os alunos da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistaram o título do 5º Circuito FEEMS de Futsal Escolar – 1ª Etapa, realizado no município de Ponta Porã. A equipe teve uma campanha de destaque, com excelentes resultados desde a fase de grupos até a grande final.

Os jogos aconteceram nos dias 18 e 19 de abril, reunindo equipes de diversas cidades do estado.

Na fase classificatória, o time venceu com ampla vantagem seus adversários. Na estreia, goleou a Escola Topo Gigio (Ponta Porã) por 10 a 1. Na segunda partida, superou a Escola Fernando Corrêa (Rio Brilhante) pelo placar de 7 a 1.

Na semifinal, a equipe de Aquidauana manteve o bom desempenho e venceu a Escola Ade Marques (Ponta Porã) por 7 a 2. Já na grande final, enfrentou a equipe da Escola Valentim (Campo Grande) e garantiu o título com uma vitória consistente por 3 a 1.

A mesma equipe segue em preparação para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) e, na semana passada, já havia conquistado a classificação para a fase estadual, reforçando o excelente momento vivido pelos atletas.

A equipe campeã é formada pelos atletas Breno Souza, Davi Felipe, Eduardo Bento, Igor Gabriel, Jacques Paulo, João Pedro, José Antônio, Pietro Monteiro, Rian Carlos e Victor Echeverria, sob a orientação da técnica Giovana Fernandes.

A participação da Escola Dóris Mendes Trindade conta com apoio logístico da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que incentiva o esporte escolar e a formação de novos talentos no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Mutirão de limpeza de Aquidauana chega nesta quarta ao bairro São Pedro

TEMPO

Feriado será quente e seco em Aquidauana

SOLIDARIEDADE

Aquidauanense Julia Prado é transferida para Hospital do Exército no RJ

A jovem de 28 anos segue internada em estado grave após um gravíssimo acidente de grandes proporções na via Dutra, enquanto familiares e amigos se mobilizam em uma corrente de solidariedade.

CELEBRAÇÃO

Aquidauana celebra o Dia dos Povos Indígenas com festividades nas aldeias e no distrito de Taunay

Publicidade

ORGULHO

Aquidauana conquista 19 medalhas na natação estadual

ÚLTIMAS

Crime de trânsito

Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Vítima de aproximadamente 40 anos foi encontrada desorientada, com lesão na testa e escoriações pelo corpo

Mistériov

Mistério de mais de uma década pode estar perto do fim em Aquidauana: ossada humana e moto enterrada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo