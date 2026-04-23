Escola Dóris Mendes, de Aquidauana, vence 1ª etapa do Circuito FEEMS de Futsal Escolar

Na semifinal, a equipe de Aquidauana manteve o bom desempenho / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Representando Aquidauana na categoria sub-14, os alunos da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistaram o título do 5º Circuito FEEMS de Futsal Escolar – 1ª Etapa, realizado no município de Ponta Porã. A equipe teve uma campanha de destaque, com excelentes resultados desde a fase de grupos até a grande final.

Os jogos aconteceram nos dias 18 e 19 de abril, reunindo equipes de diversas cidades do estado.

Na fase classificatória, o time venceu com ampla vantagem seus adversários. Na estreia, goleou a Escola Topo Gigio (Ponta Porã) por 10 a 1. Na segunda partida, superou a Escola Fernando Corrêa (Rio Brilhante) pelo placar de 7 a 1.

Na semifinal, a equipe de Aquidauana manteve o bom desempenho e venceu a Escola Ade Marques (Ponta Porã) por 7 a 2. Já na grande final, enfrentou a equipe da Escola Valentim (Campo Grande) e garantiu o título com uma vitória consistente por 3 a 1.

A mesma equipe segue em preparação para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) e, na semana passada, já havia conquistado a classificação para a fase estadual, reforçando o excelente momento vivido pelos atletas.

A equipe campeã é formada pelos atletas Breno Souza, Davi Felipe, Eduardo Bento, Igor Gabriel, Jacques Paulo, João Pedro, José Antônio, Pietro Monteiro, Rian Carlos e Victor Echeverria, sob a orientação da técnica Giovana Fernandes.

A participação da Escola Dóris Mendes Trindade conta com apoio logístico da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que incentiva o esporte escolar e a formação de novos talentos no município.

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