Projeto da UFMS leva a preservação do Pantanal às escolas de Aquidauana

A proposta envolve 26 acadêmicos do CPAQ, do curso de Ciências Biológicas / Ronald Regis / O Pantaneiro

Começou nesta sexta-feira (01), na Escola Estadual Profª Doris Mendes Trindade, o evento XV Semana da Biologia nas Escolas, organizado pelo curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana (UFMS/Cpaq). A proposta é uma oportunidade para apresentar aos alunos a biodiversidade do Portal do Pantanal.

“Na universidade discutimos questões mais acadêmicas e nas escolas adaptamos o tema para a realidade dos alunos, a ideia é apresentar a nossa Biodiversidade (lá teremos apresentação de animais empalhados, fósseis, manuseio de binóculo, observação de unidades microscópicas (células, bactérias, fungos), e a importância da sua conservação”, explica a professora.

O evento faz parte da XV Semana da Biologia - Foto: Ronald Regis

A proposta envolve 26 acadêmicos do CPAQ, do curso de Ciências Biológicas, a professora Tatiane e mais três técnicas de laboratório. A professora explica que, além do apoio pessoal, o projeto de extensão conta também com o apoio da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, que emprestou parte de seu acervo de animais taxidermizados para as apresentações nas escolas.

Segundo ela, o evento receberá professores-palestrantes de outras instituições de ensino, como a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Aquidauana e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A diretora da escola Dóris, Marinete Silva, relata que quando a Universidade vem para as escolas, é construído uma rede de conhecimentos e interação entre os alunos que fazem com que eles observem na prática, o que aprendem na teoria em sala de aula.

Acadêmicos de Biologia da UFMS - Foto: Ronald Regis

“Para nós é muito gratificante, porque os alunos aprendem mais, socializam mais, interagem mais, e com tudo isso eleva o conhecimento, eleva a aprendizagem. Então, para nós é ótimo que a universidade venha até a escola trazendo para os alunos outro olhar em relação à biologia. E isso faz com que eles tenham mais interesse ainda na nas aulas”, elucida, a diretora.

Integração

O jornal O Pantaneiro, esteve presente no evento e pode notar a expressiva alegria, o entusiasmo e o brilho nos olhos dos alunos, ao presenciarem o universo de conhecimentos apresentados pelos acadêmicos de Ciências Biológicas. Desde microscópios e as observações de microorganismos e células, até exposições de insetos, animais e fósseis de seres vivos e não vivos, os alunos ouviam, sem piscar, as explicações apresentadas pelos acadêmicos.

Karine de Carvalho, de 17 anos, aluna do 3º ano do Ensino Médio, comemora a presença do evento de Ciências Biológicas em sua escola, ela conta que cogita cursar biologia na faculdade e diz que é uma experiência “marcante, conhecer os animais e o ciclo da vida”.

“Estou muito feliz! Porque é uma oportunidade gigantesca, estar aqui, conhecer mais sobre a área da biologia. E eu achei muito legal”, comemora a aluna.

O acadêmico do último semestre do curso de Ciências Biológicas da UFMS, Matheus Fonseca, de 21 anos, comenta que é relevante mostrar para os alunos a importância da biodiversidade pantaneira. Além disso, é significativo conhecerem as interações que os seres vivos constroem na natureza, ele acredita que é crucial conhecer para preservar.

Além da ação nas escolas, o curso de Ciências Biológicas da UFMS, possui os Projetos de Extensão na Escola - Foto: Ronald Regis

“Principalmente para os novos e pequenos, para conhecerem a biodiversidade presente, não só a biodiversidade, mas a interação da formiguinha que vai pegar a flor, a abelhinha que coletará néctar e o que eles fazem com isso, conhecendo o mecanismo ecológico da casa deles (dos alunos). Como funciona o planeta numa pequena escala, para que eles, no futuro, entendam a grande escala global e como a gente é afetado por isso”, descreve Matheus.

Flávia Folini, 26 anos, professora de Filosofia da Rede Estadual de Ensino de MS, acredita que é de suma importância a integração entre ensino superior público e o ensino fundamental e médio, já que, para ela, trata-se de um ensino preparatório para os alunos ingressarem no ensino superior.

Ela diz que a interação é importante para os alunos conseguirem dimensionar o que é o meio acadêmico, para que possam se interessar e conhecer como funcionam os cursos ofertados pela UFMS.

“Muitos alunos em sala de aula me questionam, ‘professora, o que faz um biólogo? O que faz um cientista?’. Então para mim, essa integração é importante para mostrar para os alunos as opções de áreas que podem seguir no ensino superior. Então, é papel também da universidade de vim mostrar para os alunos como são os cursos que ela oferece,” discorre Flávia.

O evento

No dia 5 de setembro a visita do curso será na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR). Foram organizadas ações até o dia 15 deste mês.

Conforme a publicação de divulgação do projeto, a semana da biologia “traz como perspectiva abordar discussões em torno da temática biodiversidade no contexto de crise ambiental e do estabelecimento de novos rumos para a sua conservação. A semana será desenvolvida por acadêmicos, técnicos e professores do curso de Ciências Biológicas da UFMS/CPAQ, durante os dias 11-15 setembro. As atividades ocorrerão na Unidade II”, informa.

Além da ação nas escolas, o curso de Ciências Biológicas da UFMS/Cpaq, possui os Projetos de Extensão Cientista na Escola (coordenado pela professora doutora Tatiane Lima) e o Projeto de Extensão Descobrindo a Célula (coordenado pela professora doutora Edihanne Gamarra), que recebe continuamente os alunos das escolas de Aquidauana no campus da Universidade.