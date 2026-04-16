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Orgulho e conquistas

Escola Dóris Mendes Trindade celebra quatro décadas de transformações em Aquidauana

Única escola pública do País a levar três alunos aos EUA pelo Programa Jovens Embaixadores, instituição é referência em educação, esporte e cultura em Mato Grosso do Sul

Da redação

Publicado em 16/04/2026 às 12:29

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Ao longo de 40 anos, diretores e diretoras dedicados passaram pela instituição / Divulgação

Que escola pública forma cidadãos, revela talentos, conquista títulos nacionais e ainda leva três estudantes para os Estados Unidos? A resposta está em Aquidauana, na Rua Mário Guerreiro, bairro Santa Terezinha. A Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade completa 40 anos em 2026 e a data merece festa.

Fundada em 2 de abril de 1986, a instituição construiu uma trajetória de excelência que a torna referência não apenas no município, mas em todo Estado de Mato Grosso do Sul. E não é para menos: foi a única escola do País a conquistar o feito de enviar três alunos ao programa Jovens Embaixadores nos Estados Unidos. Clealdon Alves de Assis Júnior, Pedro Siqueira Neto e Laís Coelho da Silva Paiva colocaram Aquidauana no mapa mundial da juventude empreendedora e engajada.

aniversário escola doris

Estrutura de ponta e ensino inovador acessível

Com mais de 800 estudantes nos períodos matutino, vespertino e noturno, a Escola Dóris não para de inovar. A unidade conta com cerca de 80 professores, 32 funcionários e seis coordenadores pedagógicos que fazem a máquina da educação funcionar com excelência.

A estrutura é de dar inveja a muitas escolas particulares: salas climatizadas, laboratórios de ciências, tecnologia e informática, sala de arte e cultura, impressora 3D, tablets, notebooks e recursos multimídia. Tudo pensado para preparar os alunos para os desafios do futuro.

E o ensino vai além do tradicional. A escola oferece cursos profissionalizantes em Agroecologia, Programação de Jogos Digitais e Inovação e Desenvolvimento Corporativo, além do AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), incluindo atendimento no sistema prisional de Aquidauana e extensão na Fazenda Santana.

Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade é campeã dentro e fora da sala de aula

No esporte, a Escola Dóris é uma verdadeira potência. O time de handebol acumula títulos estaduais e um histórico pentacampeonato nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, com representações em competições nacionais. Mas as conquistas não param por aí: vôlei, basquete, xadrez, tênis de mesa, judô, canoagem e natação também fazem parte do cardápio esportivo que revela talentos e forma cidadãos.

Na cultura, o orgulho é ainda maior. A tradicional Banda de Percussão Mário Guerreiro é campeã sul-mato-grossense e, em 2025, conquistou o título de campeã brasileira de bandas e fanfarras. Um feito histórico que coloca Aquidauana no centro das atenções nacionais.

Gestão que faz a diferença para a comunidade de Aquidauana e MS

A história de sucesso é construída por muitas mãos. Ao longo de 40 anos, diretores e diretoras dedicados passaram pela instituição, como Amélia Sampaio Ocampos, Balbina de Moraes Lima, Francisco Carlos Elias, Airton da Cunha, Gilmar Carvalho Nogueira e José Ramão Marinho. Hoje, a escola está sob a direção de Marinete dos Santos Batista Silva, com o diretor-adjunto Allan Paulo Vieira de Almeida, mantendo uma gestão democrática e voltada para a inovação.

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40 anos e muitos motivos para comemorar

Guiada pelo lema “Educação com qualidade no presente, competência e sucesso no futuro”, a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade segue firme no propósito de transformar vidas. Parabéns aos alunos, professores, funcionários, gestores e toda a comunidade que faz parte dessa história de orgulho para Aquidauana.

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