02 de Fevereiro de 2026

Educação

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

A iniciativa é voltada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica, aliando escolarização à qualificação profissional

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 09:24

Atualizado em 02/02/2026 às 09:57

Arquivo/ O Pantaneiro

A Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro está com matrículas abertas para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA Qualifica), com aulas no período noturno. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica, aliando escolarização à qualificação profissional.

No Ensino Fundamental, são ofertadas as turmas EJA Intermediário I, correspondente ao 6º e 7º anos, e EJA Intermediário III, referente ao 8º e 9º anos. Já no Ensino Médio, estão disponíveis as turmas EJA Final I, equivalente ao 1º ano, e EJA Final II, correspondente ao 2º ano.

Além da formação escolar, os estudantes matriculados participam de cursos de qualificação profissional, com o objetivo de ampliar conhecimentos e contribuir para a inserção no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas no período noturno, possibilitando a participação de alunos que conciliam estudo com trabalho ou outras atividades diárias.

ÚLTIMAS

Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.

Perigo

Motociclista fica ferido após queda causada por árvore na MS-450

Uma árvore da espécie angico caiu sobre a pista em decorrência dos ventos intensos, obstruindo a via parcialmente.

