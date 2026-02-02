Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

A iniciativa é voltada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica, aliando escolarização à qualificação profissional
A Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro está com matrículas abertas para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA Qualifica), com aulas no período noturno. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica, aliando escolarização à qualificação profissional.
No Ensino Fundamental, são ofertadas as turmas EJA Intermediário I, correspondente ao 6º e 7º anos, e EJA Intermediário III, referente ao 8º e 9º anos. Já no Ensino Médio, estão disponíveis as turmas EJA Final I, equivalente ao 1º ano, e EJA Final II, correspondente ao 2º ano.
Além da formação escolar, os estudantes matriculados participam de cursos de qualificação profissional, com o objetivo de ampliar conhecimentos e contribuir para a inserção no mercado de trabalho.
As aulas serão realizadas no período noturno, possibilitando a participação de alunos que conciliam estudo com trabalho ou outras atividades diárias.
