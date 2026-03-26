Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou no início desta semana uma ação na Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias para apoio na preparação do solo e formação de canteiros destinados ao cultivo de hortaliças.



Durante o trabalho, foi utilizado um encanteirador acoplado ao trator, equipamento empregado para a formação dos canteiros e organização da área de plantio.



Segundo o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, além da preparação do solo, a secretaria também realiza o transporte de esterco utilizado como adubo.



A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliças como alface, couve, rúcula, cebolinha, coentro, pimentão, tomate cereja e tomate salada.



A produção é utilizada na merenda escolar. O excedente é comercializado entre servidores da unidade.



O projeto envolve a produção de alimentos e a utilização de insumos para o cultivo no ambiente escolar.