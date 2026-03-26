Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliÃ§as como alface, couve, rÃºcula, cebolinha, coentro, pimentÃ£o, tomate cereja e tomate salada
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou no início desta semana uma ação na Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias para apoio na preparação do solo e formação de canteiros destinados ao cultivo de hortaliças.
Durante o trabalho, foi utilizado um encanteirador acoplado ao trator, equipamento empregado para a formação dos canteiros e organização da área de plantio.
Segundo o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, além da preparação do solo, a secretaria também realiza o transporte de esterco utilizado como adubo.
A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliças como alface, couve, rúcula, cebolinha, coentro, pimentão, tomate cereja e tomate salada.
A produção é utilizada na merenda escolar. O excedente é comercializado entre servidores da unidade.
O projeto envolve a produção de alimentos e a utilização de insumos para o cultivo no ambiente escolar.
Sorte
Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 13 milhÃµes
Mega-Sena com prÃªmio acumulado em R$ 8 milhÃµes; sorteio neste sÃ¡bado
Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 8 milhÃµes
Informe PublicitÃ¡rio
A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026
AtenÃ§Ã£o
Com adicionais, valor mÃ©dio do benefÃcio estÃ¡ em R$ 683,75
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS