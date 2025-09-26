Escola indígena de Aquidauana celebra 26 anos

Prefeitura de Aquidauana

Uma noite de muita emoção marcou a comemoração dos 26 anos da Educação Escolar Indígena em Aquidauana. A celebração começou ontem à noite e segue durante essa sexta-feira (25 e 26), na Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias, no território Limão Verde.

O evento reforça a importância da educação indígena como conquista dos povos originários, com homenagens, apresentações culturais e a entrega de um documento com demandas e propostas para o fortalecimento dessa política educacional.

Atualmente, Aquidauana é referência em educação indígena, atendendo mais de 1.000 alunos indígenas e valorizando a diversidade cultural do município.

Participaram da solenidade ontem, o prefeito Mauro do Atlântico, a secretária municipal de Educação, professora Wilsandra Beda, o vereador Fred Frank (representando a Câmara Municipal), o ex-prefeito Fauzi Suleiman, a ex-vice-prefeita Selma Suleiman, o Prof. Aldo José (vereador de Anastácio), caciques das aldeias locais, representantes da CRE/SED, profissionais das redes municipal e estadual de Ensino, SIMTED, FETEMS, UFMS e convidados.

