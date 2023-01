Escola Indígena ofertará curso de formação

Escola Indígena ofertará curso / Sed MS

Com objetivos de melhorar a formação dos indígenas terenas de Aquidauana, a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pastor Reginaldo Miguel – HOYENÓ’O localizada na Aldeia Lagoinha, emAquidauana, oferece curso de formação.

O curso “Normal Médio Indígena Território Etnoeducacional Povos do Pantanal com Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental” será ministrado.

O diretor da unidade, Luiz Cesar de Souza Cardoso, disse que desde ano passado quando a escola se tornou em tempo integral, as reuniões para implantação de cursos técnicos já vinham sendo tratado nas reuniões com o cacique Leveson Vicente e sua liderança, pois, nessa região do distrito de Taunay as aldeias não tem nenhum tipo de curso técnico aos terenas.

"Já passaram vários anos nesta região sem formações na área técnica e docência, está na hora de iniciar um novo ciclo educacional, o curso Normal Médio será um marco histórico na Aldeia Lagoinha”.

O curso tem uma carga horária de 1700 horas, integrado com as disciplinas na Prática de Formação, atividades complementares e Estágio profissional Supervisionado, sendo este último serão cumpridos nas escolas municipais indígenas da região.

O curso estará com as inscrições abertas e atenderá as seis etnias dos povos do pantanal: Terena, Ofaié, Kadiwéu, Kinikinau, Guató e Atikum.

Segundo o diretor da Escola, o projeto atenderá estudantes que concluíram o ensino médio e aqueles que estão em sala de aula mas não tem a formação específica. O curso terá a duração de 4 anos, e a conclusão do curso para certificação dos estudantes serão no período de 1 ano e 6 meses a 2 anos.