Escola Municipal de Aquidauana é premiada entre as melhores do MS Alfabetiza

Ontem (01), aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo em Campo Grande, a cerimônia de premiação das escolas destaques do programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”.

A premiação é uma iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), que disponibilizou em torno de R$ 3,6 milhões para premiar as melhores práticas docentes e as escolas que se destacaram.

O município de Aquidauana concorreu entre os finalistas, com 04 escolas municipais classificadas no prêmio “Escola Destaque”, sendo elas: Escola Municipal Ada Moreira Barros (Cipolândia), Escola Erso Gomes (urbana), Escola Prof. Luiz Mongelli (urbana), Escola Municipal Indígena Polo General Rondon (aldeia Bananal).

Ao final, na classificação geral, foram premiadas 30 escolas que obtiveram os melhores resultados avaliativos no processo de alfabetização e de Aquidauana a escola premiada foi a Escola Municipal Ada Moreira Barros, de Cipolândia, recebendo como premiação um troféu e mais R$ 80 mil, ficando na 18º posição.

De Aquidauana, participaram da solenidade a secretária municipal de Educação – Profª Luzia Cunha, juntamente com a equipe da SEMED, diretores e coordenadores das escolas finalistas. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, da ministra do Planejamento e Orçamento - Simone Tebet, do senador - Nelsinho Trad, do secretário de Estado de Educação – Hélio Daher, bem como, deputados federais e estaduais.

"A educação é um processo coletivo, contínuo e envolve todos: o prefeito, os técnicos da SEMED, as equipes das escolas, os investimentos na infraestrutura das escolas, a qualidade da alimentação escolar, a formação continuada dos professores, o comprometimento diário dos professores e toda equipe escolar no processo de aprendizagem dos estudantes. Voltamos felizes com essa premiação e seguimos trabalhando por uma educação cada vez melhor para o município. Estamos orgulhosos dos nossos profissionais. Parabéns aos finalistas e, em especial, a equipe Ada Moreira", comemorou a secretária de educação - Luzia Cunha.

A diretora Eliete Carvalho celebrou a premiação agradecendo a Deus e toda equipe. "Com o fruto do trabalho de toda equipe temos gratidão por viver momentos como estes. Gratidão pela equipe docente de alfabetizadores que passaram e estão na nossa unidade escolar. Gratidão às professoras regentes e a toda equipe gestora da direção, assistente de direção e coordenação", pontuou a diretora.

O prefeito Odilon Ribeiro parabenizou a todas as equipes finalistas da rede municipal por todo trabalho que estão realizando e que tem dado frutos gratificantes para a comunidade e escolar e para a cidade.

“Ficamos muito orgulhosos por termos quatro escolas concorrendo ao prêmio. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação e ficamos felizes com esses resultados e com a premiação da nossa escola do distrito de Cipolândia, Ada Moreira Barros. Parabéns a todos os envolvidos! Parabéns a nossa educação municipal!”, destacou o prefeito Odilon.

Em seu 3º ano, o MS Alfabetiza tem o objetivo de estabelecer condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas sul-mato-grossenses (municipais e estaduais) adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização.

Os itens avaliados nas escolas foram: Matriz de Referência, Escala de Proficiência, Padrões de Desempenho, Pontos de Corte e Tarefas Cognitivas. A avaliação levou em consideração os resultados do SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul) e mensurados pelo Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana