Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 21:05

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes

A iniciativa destaca o trabalho desenvolvido pela unidade de ensino em uma região distante do centro urbano

Da redação

Publicado em 18/12/2025 às 17:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cerimônia foi marcada por gestos de afeto, reconhecimento e incentivo, reforçando a importância do apoio familiar e escolar na formação de crianças e adolescentes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana foi palco, nesta quarta-feira, de uma solenidade carregada de simbolismo: a formatura dos alunos da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada no distrito de Piraputanga. O evento celebrou a conclusão de etapas fundamentais na vida escolar de 16 estudantes, sendo 10 do 9º ano do Ensino Fundamental e seis da pré-escola.

A cerimônia foi marcada por gestos de afeto, reconhecimento e incentivo, reforçando a importância do apoio familiar e escolar na formação de crianças e adolescentes. Estiveram presentes o vereador Renato Bossay, que atuou como patrono das duas turmas, além da direção da escola, coordenadores, professores, familiares, convidados e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

A formatura na sede do Legislativo municipal simboliza não apenas a valorização da educação pública, mas também o vínculo entre a comunidade do distrito e a administração central. Para os formandos do 9º ano, o momento representa a transição para uma nova fase de estudos, enquanto para as crianças da pré-escola, marca o início da vida escolar formal.

A iniciativa destaca o trabalho desenvolvido pela unidade de ensino em uma região distante do centro urbano, evidenciando o compromisso da rede municipal em garantir acesso, permanência e conclusão com qualidade para todos os estudantes de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Infraestrutura

Aquidauana fortalece frota municipal com entrega de veículos para Educação e Esporte

Susto

Fio pega fogo, interdita rua no centro e funcionário de farmácia ajuda a conter chamas

O rápido atendimento do funcionário evitou danos maiores e possíveis acidentes mais graves

Ensino Superior

UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

Publicidade

Atenção

IFMS divulga resultado final do Processo Seletivo 2026 para cursos técnicos

ÚLTIMAS

Cuidado

Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque

Fim de ano

Detran e Polícia Rodoviária participam de ação de segurança nas estradas

A Operação Rodovida, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, está rigorosamente alinhada com importantes iniciativas de segurança global

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo