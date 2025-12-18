Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes

A cerimônia foi marcada por gestos de afeto, reconhecimento e incentivo, reforçando a importância do apoio familiar e escolar na formação de crianças e adolescentes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana foi palco, nesta quarta-feira, de uma solenidade carregada de simbolismo: a formatura dos alunos da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada no distrito de Piraputanga. O evento celebrou a conclusão de etapas fundamentais na vida escolar de 16 estudantes, sendo 10 do 9º ano do Ensino Fundamental e seis da pré-escola.

A cerimônia foi marcada por gestos de afeto, reconhecimento e incentivo, reforçando a importância do apoio familiar e escolar na formação de crianças e adolescentes. Estiveram presentes o vereador Renato Bossay, que atuou como patrono das duas turmas, além da direção da escola, coordenadores, professores, familiares, convidados e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

A formatura na sede do Legislativo municipal simboliza não apenas a valorização da educação pública, mas também o vínculo entre a comunidade do distrito e a administração central. Para os formandos do 9º ano, o momento representa a transição para uma nova fase de estudos, enquanto para as crianças da pré-escola, marca o início da vida escolar formal.

A iniciativa destaca o trabalho desenvolvido pela unidade de ensino em uma região distante do centro urbano, evidenciando o compromisso da rede municipal em garantir acesso, permanência e conclusão com qualidade para todos os estudantes de Aquidauana.

