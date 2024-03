Escola Municipal Erso Gomes começa a ser reformada e transformada

Divulgação

Uma das maiores escolas em estrutura física na Rede Municipal, Erso Gomes está sendo transformada. A Prefeitura de Aquidauana iniciou a reforma completa da escola.

O prefeito Odilon Ribeiro, em recente visita à escola, acompanhou a chegada dos materiais e a preparação para inicio da reforma, que contemplará não só a parte de alvenaria, mas hidráulica, elétrica e cobertura.

Durante a visita na escola, o prefeito Odilon lembrou que, desde que iniciou o mandato, uma das preocupações e metas era investir na educação como um todo e, claro que, isso incluía melhorar a estrutura física das escolas e creches.

“Esses investimentos em reforma das escolas e creches interferem diretamente na melhoria do ensino e na aprendizagem dos alunos. Com um ambiente totalmente novo, organizado, bonito e climatizado, as nossas crianças, professores e funcionários tem mais conforto. Agora chegou a vez de transformamos o Erso Gomes, aqui vai ficar show e tenho certeza que as crianças vão gostar”, afirmou o prefeito Odilon.

Com a reforma, a Escola Municipal Erso Gomes ganhará, além dos reparos nas paredes e colunas, troca de todo o telhado com instalação de telhas termoacústica, novas instalações elétricas e hidráulicas, pintura geral e a ampliação da cozinha. Para essa reforma, o prefeito Odilon Ribeiro autorizou um investimento de pouco mais de R$ 2,4 milhões, sendo a obra custeada integralmente com recursos próprios do município.

A Escola Municipal Erso Gomes fica localizada no bairro da Santa Terezinha, um dos mais populosos do município, recebe alunos de várias regiões da cidade. Atualmente a escola tem 1.052 alunos matriculados, 70 professores e 20 funcionários.

“Estamos imensamente felizes com essa reforma! Tem transtorno para acomodar os alunos e nossa equipe durante as obras, mas todo esse esforço vai valer a pena. Agora, chegou a vez de ver esse sonho de anos se tornar realidade e a nossa escola ficar linda. Obrigado prefeito Odilon pelo por cumprir o compromisso que assumiu com a comunidade da escola”, finalizou a diretora Sheila Gonçalves Mendes.

ORGANIZAÇÃO PARA AS AULAS

No dia 04 de março, em toda a Rede Municipal de Aquidauana iniciarão as aulas do ano letivo 2024. Com a Escola Erso Gomes em reforma, a direção organizou uma de uso das salas de aula, inclusive, contando com a parceria da UFMS, campus em frente a escola que cederá salas para a escola utilizar durante a obra.

A distribuição dos alunos ficará da seguinte forma:

- Aulas nas salas na escola: Matutino – alunos do 1º ao 5º ano A; Vespertino – alunos do 1º ao 3º ano D.

- As demais turmas terão aulas nas salas da UFMS, em frente à escola.

No caso de dúvidas e mais informações, os pais ou responsáveis podem procurar a secretaria da escola.