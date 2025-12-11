Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 19:28

Educação

Escola Municipal Erso Gomes forma alunos do 9º ano em cerimônia no Clube Village

A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos ao longo do ano e agradeceu o apoio das famílias e da equipe pedagógica

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 15:26

Atualizado em 11/12/2025 às 17:53

A formatura do 9º ano representa um marco na trajetória educacional dos jovens, que agora seguem para novas escolas e desafios acadêmicos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Clube Village foi palco, na noite desta terça-feira (10), da solenidade de formatura dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Erso Gomes. O evento reuniu estudantes, pais, familiares, professores e integrantes da comunidade escolar em uma celebração que marcou o encerramento de uma importante etapa da vida escolar.

A cerimônia foi caracterizada pela emoção e pelo clima de conquista, com discursos, entrega de certificados e homenagens aos formandos. Ao final, os participantes puderam confraternizar em um jantar, simbolizando não apenas a despedida de um ciclo, mas também o início de novas jornadas no Ensino Médio.

A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos ao longo do ano e agradeceu o apoio das famílias e da equipe pedagógica no processo educativo. “Cada sorriso, cada olhar e cada aplauso mostraram o quanto essa caminhada valeu a pena”, afirmou a organização.

A formatura do 9º ano representa um marco na trajetória educacional dos jovens, que agora seguem para novas escolas e desafios acadêmicos. A Escola Erso Gomes, integrante da rede municipal de ensino de Aquidauana, reforça seu compromisso com uma educação pública de qualidade e com a formação integral de cidadãos conscientes e preparados para o futuro.

