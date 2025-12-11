Escola Municipal Erso Gomes forma alunos do 9º ano em cerimônia no Clube Village

A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos ao longo do ano e agradeceu o apoio das famílias e da equipe pedagógica
A formatura do 9º ano representa um marco na trajetória educacional dos jovens, que agora seguem para novas escolas e desafios acadêmicos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Clube Village foi palco, na noite desta terça-feira (10), da solenidade de formatura dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Erso Gomes. O evento reuniu estudantes, pais, familiares, professores e integrantes da comunidade escolar em uma celebração que marcou o encerramento de uma importante etapa da vida escolar.
A cerimônia foi caracterizada pela emoção e pelo clima de conquista, com discursos, entrega de certificados e homenagens aos formandos. Ao final, os participantes puderam confraternizar em um jantar, simbolizando não apenas a despedida de um ciclo, mas também o início de novas jornadas no Ensino Médio.
A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos ao longo do ano e agradeceu o apoio das famílias e da equipe pedagógica no processo educativo. “Cada sorriso, cada olhar e cada aplauso mostraram o quanto essa caminhada valeu a pena”, afirmou a organização.
A formatura do 9º ano representa um marco na trajetória educacional dos jovens, que agora seguem para novas escolas e desafios acadêmicos. A Escola Erso Gomes, integrante da rede municipal de ensino de Aquidauana, reforça seu compromisso com uma educação pública de qualidade e com a formação integral de cidadãos conscientes e preparados para o futuro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Alimentação segura
Ocorrência
Briga deixa dois feridos a golpes de garrafa na Cidade Nova em Aquidauana
Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário
PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá
Título inédito
O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte
Saúde
Medida vigora por um período de 120 dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS