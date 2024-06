Escola Municipal Franklin Cassiano ganha "Geladeira Literária"

Os policiais penais integrantes do projeto ‘Aroma, Sabores e Saberes’, de iniciativa do EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana), fizeram a entrega da 'geladeira literária', para a Escola Municipal Franklin Cassino, do distrito de Camisão.

A 'geladeira literária' é montada como uma ferramenta destinada a incentivar a leitura desde a infância, sustentabilidade, inclusão e evangelização, buscando despertar nas crianças, adolescentes e jovens o interesse pelo rico mundo da leitura.

Para ampliar ainda mais o acesso à leitura, o projeto expandiu-se para além dos muros do estabelecimento penal, alcançando as escolas da região, onde já foram instaladas as Geladeiras Literárias, repletas de livros, como essa da escola de Camisão.

A entrega da Geladeira Literária aconteceu na semana passada e contou com a participação dos policiais penais Eliane Luz, Andréia Diniz, Bédson Machado, Elvis Moreira, Maria Odiney, Rosely Cacho e Alexandre Pereira.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana