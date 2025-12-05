Escola Municipal Luiz Mongelli realiza formatura emocionante do 5º ano

A formatura simboliza a conclusão de uma importante etapa da vida escolar, na qual os estudantes consolidam aprendizados fundamentais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A quadra da Escola Municipal Luiz Mongelli foi palco, na noite de quarta-feira, dia 4, de uma cerimônia emocionante que marcou a formatura de 31 alunos do 5º ano. O evento reuniu estudantes, pais, familiares, professores, funcionários e a direção da unidade em uma celebração repleta de alegria, orgulho e reconhecimento.

A secretária municipal de Educação, professora Wilsandra Béda, prestigiou a solenidade e compartilhou da emoção das famílias e da equipe escolar. A noite foi abrilhantada por apresentações musicais preparadas pelos próprios alunos, que encantaram o público e destacaram os talentos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

A formatura simboliza a conclusão de uma importante etapa da vida escolar, na qual os estudantes consolidam aprendizados fundamentais e se preparam para ingressar nos anos finais do ensino fundamental. O clima foi de celebração coletiva, com sorrisos, abraços e aplausos que evidenciaram a importância do trabalho desenvolvido pela escola e o protagonismo das crianças.

A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos e a parceria essencial das famílias no processo educativo. "Cada sorriso, cada olhar orgulhoso e cada aplauso mostraram o quanto essa caminhada valeu a pena", afirmou a equipe, reforçando o compromisso com uma educação pública de qualidade e acolhedora.

A cerimônia encerrou o ciclo de 2025 para os formandos do 5º ano, deixando marcas afetivas e a certeza de que a base construída na Escola Luiz Mongelli seguirá com eles nas próximas etapas da vida estudantil.

