05 de Dezembro de 2025 • 19:29

Educação

Escola Municipal Luiz Mongelli realiza formatura emocionante do 5º ano

O clima foi de celebração coletiva, com sorrisos, abraços e aplausos que evidenciaram a importância do trabalho desenvolvido

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 14:55

Atualizado em 05/12/2025 às 16:02

A formatura simboliza a conclusão de uma importante etapa da vida escolar, na qual os estudantes consolidam aprendizados fundamentais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A quadra da Escola Municipal Luiz Mongelli foi palco, na noite de quarta-feira, dia 4, de uma cerimônia emocionante que marcou a formatura de 31 alunos do 5º ano. O evento reuniu estudantes, pais, familiares, professores, funcionários e a direção da unidade em uma celebração repleta de alegria, orgulho e reconhecimento.

A secretária municipal de Educação, professora Wilsandra Béda, prestigiou a solenidade e compartilhou da emoção das famílias e da equipe escolar. A noite foi abrilhantada por apresentações musicais preparadas pelos próprios alunos, que encantaram o público e destacaram os talentos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

A formatura simboliza a conclusão de uma importante etapa da vida escolar, na qual os estudantes consolidam aprendizados fundamentais e se preparam para ingressar nos anos finais do ensino fundamental. O clima foi de celebração coletiva, com sorrisos, abraços e aplausos que evidenciaram a importância do trabalho desenvolvido pela escola e o protagonismo das crianças.

A diretoria da escola destacou o empenho dos alunos e a parceria essencial das famílias no processo educativo. "Cada sorriso, cada olhar orgulhoso e cada aplauso mostraram o quanto essa caminhada valeu a pena", afirmou a equipe, reforçando o compromisso com uma educação pública de qualidade e acolhedora.

A cerimônia encerrou o ciclo de 2025 para os formandos do 5º ano, deixando marcas afetivas e a certeza de que a base construída na Escola Luiz Mongelli seguirá com eles nas próximas etapas da vida estudantil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

