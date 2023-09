Escola na Aldeia Córrego Seco foi inaugurada em Aquidauana

Escola foi entregue / Divulgação

A obra de reforma geral do Núcleo Escolar da Aldeia Córrego Seco - Extensão da Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, foi inaugurada na última sexta-feira, 22, em Aquidauana pelo prefeito Odilon Ribeiro (PSDB).

Alunos, convidados e a comunidade acompanharam a inauguração da obra que faz parte da estruturação da Rede Municipal de Educação.

Com muita alegria e animação, os alunos cantaram, apresentaram canção e dança terena e junto com as autoridades descerraram a placa de inauguração e adentraram ao novo espaço escolar.

Foram investidos R$ 292 mil reais na reforma geral e ampliação da escola e mais R$ 49 mil reais para equipar e mobiliar com tudo novo, totalizando cerca de R$ 341 mil reais de recursos próprios do município aplicados em melhorias na unidade escolar indígena.

A mesa de autoridades foi composta pelo prefeito Odilon Ribeiro, primeira-dama Maria Eliza, secretária de Educação - Wilsandra Beda, vereador Sebastiãozinho do Taboco e Marquinhos Taxista, diretora Enilda Dias e os caciques Paulo Márcio Amorim Dias (Corrégo Seco) e Antônio dos Santos (Limão Verde). Secretários municipais e a equipe da SEMED também participaram da inauguração.