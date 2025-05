Escola promove palestra para pais na campanha Maio Laranja em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Como parte da campanha “Maio Laranja”, voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Andrea Pace, em Aquidauana, promoveu na segunda-feira, 19, uma palestra direcionada aos pais e responsáveis dos alunos.



O objetivo da ação foi informar e orientar as famílias sobre a importância da proteção à infância. A palestra foi ministrada pela psicóloga Luciana da Silva de Araújo, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e pela orientadora social Paula Aparecida de Barros. As profissionais apresentaram informações sobre como reconhecer sinais de abuso e quais medidas devem ser tomadas em casos de suspeita.



Os conselheiros tutelares Nadir Pereira, Valéria Nogueira e Jorge Luiz participaram do encontro e explicaram as atribuições do Conselho Tutelar na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Também divulgaram os canais de denúncia disponíveis.



A atividade contou com espaço para perguntas e participação dos presentes, com foco no papel das famílias e da escola na prevenção de situações de violência.



Durante o mês de maio, a campanha “Maio Laranja” realiza ações em escolas municipais e CMEIs, com a participação das Secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Saneamento, do Conselho Tutelar e do Departamento de Trânsito. As atividades são voltadas à prevenção, orientação e mobilização da comunidade.

