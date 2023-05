Escola recebe palestra do Projeto ICAS

Divulgação

Dando continuidade à Campanha do “Maio Amarelo 2023”, ontem (10), a Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou uma palestra educativa na E.E. Prof.ª Dóris Mendes Trindade.

A equipe do Projeto Bandeiras Rodovias e a equipe do DEMUTRAN, estão realizando palestras enfatizando as colisões veiculares nas rodovias de MS, destacando o grande número de mortes dos animais silvestres, entre eles o tamanduá bandeira.

Os educadores do projeto ICAS – Bandeiras e Rodovias, Bárbara Nascimento e Leonardo Vicente, apresentaram equipamentos de pesquisa, que ajudam na conservação da biodiversidade regional e auxiliam nas tomadas de decisão da direção defensiva.