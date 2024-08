Escolarização de crianças e adolescentes chega a 97,6% em Aquidauana

Escola municipal de Aquidauana

Aquidauana apresenta um cenário educacional em constante evolução, conforme indicam os dados recentes do IBGE (Censo 2020). O município, com uma população em crescimento, tem mostrado progressos significativos no setor educacional, especialmente em termos de escolarização e infraestrutura escolar.

Taxa de Escolarização e Qualidade do Ensino

Um dos destaques dos dados educacionais é a taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, que atingiu 97,6% em 2010. Este número coloca Aquidauana em uma posição confortável em relação ao acesso à educação básica, demonstrando um compromisso contínuo em manter as crianças e jovens dentro das salas de aula.

Por outro lado, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) revelou alguns desafios. Em 2021, o Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública foi de 4,8, enquanto o índice para os anos finais do ensino fundamental ficou em 4,7. Embora esses números estejam em linha com as médias nacionais, ainda existe espaço para melhorias, especialmente em termos de infraestrutura e metodologias de ensino que possam contribuir para o avanço dos indicadores educacionais.

Matrículas e Corpo Docente

Os dados de 2023 mostram que o número de matrículas no ensino fundamental alcançou 6.944 alunos, enquanto o ensino médio registrou 2.617 matrículas. Esse contingente de estudantes é atendido por uma equipe dedicada de 456 docentes no ensino fundamental e 238 docentes no ensino médio. Esses profissionais são essenciais para o desenvolvimento educacional, e o número de professores indica um esforço para garantir que a demanda estudantil seja atendida de maneira adequada.

Fonte: IBGE

Infraestrutura Escolar

Aquidauana possui atualmente 28 escolas voltadas ao ensino fundamental e 13 escolas dedicadas ao ensino médio. Essa estrutura escolar serve como base para a formação de milhares de estudantes e reflete a importância dada à educação pelo município.

Desafios e perspectivas para Aquidauana

Apesar dos avanços, os dados também sugerem que Aquidauana ainda enfrenta desafios, especialmente no que diz respeito à melhoria contínua do Ideb e à oferta de uma educação de qualidade. Com uma taxa de escolarização próxima da universalização, o foco pode se voltar para o fortalecimento do ensino e a capacitação dos professores, além de investimentos em infraestrutura e recursos pedagógicos.

O compromisso de Aquidauana com a educação é evidente nos números, e o cenário atual aponta para um futuro promissor, onde a continuidade dos esforços pode levar a avanços significativos em todos os níveis de ensino.

Essa visão global da educação em Aquidauana demonstra a importância dos investimentos públicos no setor e evidencia o papel central da educação no desenvolvimento do município.