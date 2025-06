Escolas de Aquidauana devem adotar medidas de combate ao bullying, recomenda MPMS

O Pantaneiro, Arquivo

Uma recomendação publicada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) indica que todas as escolas públicas e privadas de educação básica em Aquidauana adotem ações efetivas de combate ao bullying e outras formas de violência.

Conforme o documento assinado pela promotora Angélica de Andrade Arruda, da 1ª Promotoria de Justiça do município, a prática, agora criminalizada, deve ser enfrentada com medidas pedagógicas, educativas e de apoio psicológico.

Entre as providências, as escolas devem incluir no projeto pedagógico ações de conscientização, prevenção e combate ao bullying, além de campanhas internas, palestras e capacitação dos profissionais da educação, publicou o Campo Grande News.

A recomendação também prevê o envolvimento da comunidade escolar, orientação às vítimas e aos agressores, e encaminhamento de casos graves para serviços de saúde, assistência social ou jurídica.

A promotoria cita como base legal a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei Federal 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying), e a nova Lei 14.811/2024, que inclui o bullying e o cyberbullying como crimes no Código Penal.

“As escolas precisam garantir ambientes seguros, saudáveis e livres de violência, como forma de assegurar o pleno desenvolvimento dos alunos e o preparo para a cidadania”, afirma o documento. Também está prevista a inserção de regras contra o bullying no regimento interno das instituições e a orientação das famílias para identificar e lidar com os casos”.

As unidades escolares têm o prazo de 15 dias para informar ao Ministério Público se irão cumprir a recomendação.

Apesar de não ter caráter obrigatório, o não acatamento pode acarretar responsabilizações administrativas, civis e até penais aos responsáveis legais ou institucionais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!