Escolas de Aquidauana recebem oficina sobre prevenção e controle da Dengue

Trabalhar a prevenção e educação em saúde para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti é uma das ações que a equipe de Controle de Vetores de Aquidauana está trabalhando com os alunos das redes municipais e estaduais.



Na última segunda-feira, 22, na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR,) foi realizado o "Dia D: EJA no Combate à Dengue".



A ação foi desenvolvida com os alunos da Educação de Jovens e Adultos e contou com a participação também dos alunos do Curso Normal Médio, que apresentaram uma peça teatral "Todos Contra a Dengue".



Os agentes de controle de vetores, Waldemar e Davi, ministraram a palestra "EJA contra a Dengue e Medidas Caseiras de Prevenção", orientando aos alunos sobre como identificar os focos de proliferação do mosquito, bem como, adotar ações simples na rotina doméstica para eliminar o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.



Hoje, 24, será a vez dos alunos da AJA - Avanço do Jovem na Aprendizagem, da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade participarem da ação educativa, que acontecerá no período noturno na escola.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana