Escolas disputam Seletiva nos Jogos Escolares de MS

Com realização da Prefeitura de Aquidauana, sob a organização da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana, está sendo realizada a Seletiva Municipal Estudantil, para escolha das times das escolas que representarão o município nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Na seletiva, que começou ontem e seguirá até dia 28 de maio, estão sendo disputadas as modalidades de vôlei e futsal, feminino e masculino. Os jogos são no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, no período vespertino e acontecem de segunda a sexta-feira. A entrada é gratuita!

As finais estão programadas para acontecer no dia 28 de maio. Participam desta seletiva as escolas: Estaduais - Cândido Mariano, Dóris Mendes Trindade, Marechal Deodoro da Fonseca, CEJAR, Salústio Areias; Municipais – Indígena Feliciano Pio, Pr. Reginaldo; e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Válido lembrar que, já estão classificadas as equipes da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade nas modalidades – Handebol feminino e masculino e no Basquete masculino. E a Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca com o time de Basquete Feminino.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana