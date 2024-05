Escolas e entidades começam a organizar desfile do aniversário de Aquidauana

Divulgação

No próximo dia 15 de agosto, Aquidauana celebrará seus 132 anos de emancipação com um dos eventos mais aguardados pela população: o desfile cívico-escolar e militar. Este evento, prestigiado por moradores de todas as idades, é uma demonstração de orgulho e patriotismo, reunindo diversas instituições da cidade.

Para garantir o sucesso do desfile, a Secretaria Municipal de Educação realizou a primeira reunião de organização, com a presença de secretários municipais, assessoria de gabinete, representantes de instituições da sociedade civil, igrejas, escolas municipais, estaduais e particulares, além de diversos colaboradores. “A organização do desfile será da Secretaria Municipal de Educação e terá o apoio das demais secretarias municipais”, informou a secretária municipal de Educação, Luzia Cunha.

Devido ao grande número de participantes nas últimas edições, é necessário iniciar os preparativos com bastante antecedência. Esse planejamento antecipado permite que as instituições envolvidas possam preparar suas apresentações e alegorias com cuidado e criatividade, garantindo um espetáculo digno da data comemorativa.

Durante a reunião, foi constituída uma comissão responsável por trabalhar nos detalhes da organização do desfile. Esta comissão terá a tarefa de confirmar a participação das instituições e escolas, além de, em breve, anunciar o tema do desfile deste ano. O envolvimento de uma ampla gama de participantes, incluindo secretários municipais, representantes de escolas e membros da sociedade civil, assegura que o evento seja inclusivo e representativo da diversidade de Aquidauana.

O desfile cívico-escolar e militar é um dos eventos mais prestigiados pela população de Aquidauana. Ele não só celebra a história e a cultura do município, mas também fortalece o senso de comunidade e identidade local. As escolas, instituições e diversas organizações da cidade dedicam tempo e esforço para criar apresentações que encantam e emocionam os espectadores.

A tradição do desfile em comemoração ao aniversário do município é uma maneira de manter viva a memória e os valores que formaram Aquidauana ao longo de seus 132 anos de história. Este evento é uma oportunidade para a população refletir sobre o passado, celebrar o presente e olhar com esperança para o futuro.

Com a organização já em andamento, Aquidauana se prepara para mais uma vez celebrar seu aniversário de forma grandiosa e memorável. O desfile cívico-escolar e militar promete ser um espetáculo de cores, música e patriotismo, reafirmando o orgulho que os aquidauanenses têm de sua terra.