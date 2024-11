ESF Célia Vaz e voluntários promovem "Novembro Azul" no Asilo de Aquidauana

Novembro é o mês mundial em que se trabalha com maior ênfase a conscientização de doenças masculinas, tendo a campanha foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), realiza também ações, reuniões e palestras alusivas ao “Novembro Azul”. E, assim, na manhã desta quinta-feira (21), foi a vez dos idosos do Asilo São Francisco participarem da ação.

Oportunamente, a equipe da ESF Célia Vaz, a qual é responsável pelo acompanhamento médico dos idosos do Asilo, realizou a antropometria triagem (peso, altura, aferição de pressão arterial, glicemia capilar), testes rápidos (Sífilis, Hepatite e HIV).

Os idosos também ganharam cuidados pessoais, com corte das unhas e cabelos, ofertados pelos empresários voluntários - Luiz Fernando Cozer de Arruda (Barbearia do Luiz) e Laíse Escobar Alves Kalish.

Em meio a pesagem e cuidados, os idosos ouviram atentamente as orientações sobre prevenção do câncer de próstata, repassadas por Cecília Mussi – assistente social da Equipe Multidisciplinar da SESAU.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Já na fase avançada, os sintomas são: dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Ainda conforme Ministério da Saúde os fatores de risco são: histórico familiar de câncer de próstata - pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer; obesidade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana