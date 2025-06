ESF da Estevão realiza encontro junino com pacientes do Hiperdia

Juliano Dervalho

A iniciativa teve como foco principal reforçar os cuidados com a saúde de pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus, além de promover acolhimento e momentos de convivência entre os participantes.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, por meio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) João André Madsen – o Posto da Estevão –, realizou nesta semana um encontro especial com os pacientes do programa Hiperdia, em clima de festa junina.

Durante a ação, os pacientes receberam orientações sobre alimentação saudável, autocuidado e a importância do acompanhamento contínuo para o controle das doenças crônicas. Também participaram de dinâmicas, bingo e saborearam comidas típicas preparadas com carinho pela equipe da unidade.

A atividade foi conduzida pelas profissionais Keyla Pereira dos Reis, Carolina Laís dos Santos e Any Caroline Campos Cardoso, que destacaram a relevância de ações educativas para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O programa Hiperdia é desenvolvido em todas as unidades de saúde de Aquidauana, com o objetivo de acompanhar de forma regular pacientes diagnosticados com hipertensão e diabetes, estimulando o autocuidado e promovendo saúde com qualidade e proximidade.

