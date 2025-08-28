Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 16:50

Geral

ESF do São Francisco promove roda de cuidados para mães e gestantes

Ação em alusão ao Agosto Dourado destacou importância da amamentação e orientações para a saúde da mulher

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 14:22

Gabriela Bernardes/AGECOM

Ontem (27), a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro São Francisco realizou uma ação especial em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à valorização da amamentação. O encontro reuniu mães, gestantes e profissionais da saúde em uma roda de conversa voltada ao fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê, além de orientações sobre cuidados no período gestacional e pós-parto.

A atividade foi conduzida pela nutricionista Carolina Lais, pela fisioterapeuta Thais Bordon e pela assistente social Keyla Reis, da equipe multidisciplinar, junto com os profissionais da ESF do São Francisco.

Durante a conversa, Carolina Lais destacou os benefícios nutricionais do leite materno e reforçou a importância da alimentação saudável para as mães durante a amamentação. Já Thais Bordon orientou sobre práticas que contribuem para o bem-estar físico da gestante e da puérpera, como exercícios respiratórios, posturais e de fortalecimento. A assistente social Keyla Reis, por sua vez, abordou os direitos das gestantes e o acesso a serviços disponíveis na rede pública.

A iniciativa possibilitou a troca de experiências, o esclarecimento de dúvidas e a oferta de informações essenciais para uma gestação tranquila e uma amamentação saudável.

