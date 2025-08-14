ESF Isaura Baes promove ações de saúde e prevenção em Aquidauana

AGECOM

O evento contou com a realização do Hiperdia, programa que acompanha pessoas com hipertensão arterial e diabetes, oferecendo aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e orientações sobre hábitos saudáveis, uso correto de medicamentos e importância do acompanhamento médico.

Na manhã desta quinta-feira (14), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Isaura Baes, no bairro Nova Aquidauana, promoveu uma programação especial voltada à promoção da saúde e prevenção de doenças.

Dentro das ações do “Agosto Verde”, mês dedicado à conscientização sobre saúde mental e emocional, a psicóloga da Equipe Multiprofissional, Fernanda dos Santos Mendes, ministrou uma palestra sobre cuidados com o emocional, enfrentamento do estresse e valorização da vida.

A atividade proporcionou troca de experiências entre os participantes e reforçou a importância de buscar apoio psicológico sempre que necessário.

