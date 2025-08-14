ESF Isaura Baes promove ações de saúde e prevenção em Aquidauana

Ação reuniu pacientes para cuidados com hipertensão, diabetes e saúde mental
AGECOM
Na manhã desta quinta-feira (14), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Isaura Baes, no bairro Nova Aquidauana, promoveu uma programação especial voltada à promoção da saúde e prevenção de doenças.
O evento contou com a realização do Hiperdia, programa que acompanha pessoas com hipertensão arterial e diabetes, oferecendo aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e orientações sobre hábitos saudáveis, uso correto de medicamentos e importância do acompanhamento médico.
Dentro das ações do “Agosto Verde”, mês dedicado à conscientização sobre saúde mental e emocional, a psicóloga da Equipe Multiprofissional, Fernanda dos Santos Mendes, ministrou uma palestra sobre cuidados com o emocional, enfrentamento do estresse e valorização da vida.
A atividade proporcionou troca de experiências entre os participantes e reforçou a importância de buscar apoio psicológico sempre que necessário.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
Há 29 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana
Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana e região
Há 30 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana nesta quinta
Polícia
Duas bicicletas foram recuperadas
Tempo seco
Chamas de grandes proporções foram extintas pela corporação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS