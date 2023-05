ESF Izaura Baes promove ação em comemoração ao Dia das Mães

Divulgação

Para celebrar o dia das Mães, que será no próximo domingo, e exaltar a importância dessas mulheres, a equipe da ESF Izaura Baes realizou na manhã desta sexta-feira (12), um café da manhã para recepcionar as mães que compareceram na unidade de saúde.

A ação iniciou com palestras da psicóloga Gisele Paquer, falando sobre o cuidado com a saúde mental, a autoestima da mulher, que faz parte de um processo de construção diário, no qual as mulheres precisam investir na saúde física, saúde emocional e autocuidado.

Já a enfermeira-chefe Jamilli Pimentel, explicou sobre a importância da prevenção para evitar a transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sífilis, HIV, hepatite B e C.

Por fim, o educador físico Victor Lélis fez atividade física com as pacientes presentes.

Hoje, 12 de maio, a ESF Izaura Baes esteve com um mutirão de atendimento exclusivo para mulheres, oferecendo vagas durante todo o dia, para exames de preventivo e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C.

“A ação foi uma homenagem para todas as mães pelo dia delas, e para conscientizarmos as mães em relação as doenças sexualmente transmissíveis, e falar da prevenção, do autocuidado, da saúde mental, da importância do cuidado com si próprio”, finalizou a enfermeira-chefe, Jamilli Pimentel.

Ao final das palestras e atividades, as pacientes puderam se deliciar com um café da manhã, preparado, especialmente, para comemorar o dia das mães.