ESF Morrinho realiza ação sobre amamentação em aldeia de Aquidauana

Ação foi realzada na manhã desta segunda-feira (25)
Na manhã desta segunda-feira (25), a ESF Morrinho realizou uma ação de conscientização sobre a amamentação, em alusão ao “Agosto Dourado”, na Aldeia Tico Lipu. A atividade teve como objetivo orientar mães sobre o aleitamento materno e seus impactos no desenvolvimento infantil.
Durante a ação, a enfermeira Juliana Ferreira abordou a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. A fisioterapeuta Thaís Bordon orientou sobre técnicas de posicionamento e amamentação, com foco na prevenção de desconfortos e lesões. A assistente social Keila dos Reis explicou os direitos das mães e os recursos de apoio disponíveis na ESF Morrinho. A nutricionista Carolina Lais dos Santos apresentou informações sobre alimentação adequada para mães que amamentam.
A iniciativa integra as ações de saúde materno-infantil do município e busca garantir orientação e suporte contínuo às mães durante o período de amamentação.
