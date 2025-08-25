ESF Morrinho realiza ação sobre amamentação em aldeia de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta segunda-feira (25), a ESF Morrinho realizou uma ação de conscientização sobre a amamentação, em alusão ao “Agosto Dourado”, na Aldeia Tico Lipu. A atividade teve como objetivo orientar mães sobre o aleitamento materno e seus impactos no desenvolvimento infantil.



Durante a ação, a enfermeira Juliana Ferreira abordou a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. A fisioterapeuta Thaís Bordon orientou sobre técnicas de posicionamento e amamentação, com foco na prevenção de desconfortos e lesões. A assistente social Keila dos Reis explicou os direitos das mães e os recursos de apoio disponíveis na ESF Morrinho. A nutricionista Carolina Lais dos Santos apresentou informações sobre alimentação adequada para mães que amamentam.



A iniciativa integra as ações de saúde materno-infantil do município e busca garantir orientação e suporte contínuo às mães durante o período de amamentação.

