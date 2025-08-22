ESF Nova Aquidauana inicia grupo terapêutico "Roda do Cuidado"

Juliano Dervalho / AGECOM

Voltado para usuários em situação de vulnerabilidade emocional, social ou com demandas leves a moderadas de saúde mental, o grupo é conduzido pela psicóloga Fernanda Mendes, da equipe multidisciplinar da unidade, e acontece semanalmente, às quartas-feiras, às 15h, na própria ESF.

Teve início nesta quinta-feira (21) o grupo terapêutico Roda do Cuidado, na ESF Nova Aquidauana, com o objetivo de promover acolhimento, escuta ativa, trocas de experiências e fortalecimento de vínculos, contribuindo para a saúde mental e a qualidade de vida dos participantes.

“A Roda do Cuidado foi pensada como um espaço de acolhimento genuíno. Aqui, cada pessoa pode compartilhar suas vivências, ouvir e ser ouvida, sem julgamentos. O grupo fortalece vínculos e trabalha o cuidado emocional de maneira coletiva, próxima e acessível”, explicou a psicóloga Fernanda Mendes.

O enfermeiro Elton Leal destacou que o projeto reforça a abordagem integral da saúde da ESF, reconhecendo a escuta qualificada e o suporte emocional como parte essencial do cuidado à população.

O grupo busca criar um ambiente seguro e acolhedor, onde cada participante se sinta respeitado em sua individualidade, promovendo bem-estar emocional e construção de redes de apoio.

Interessados em participar ou obter mais informações devem procurar a equipe da ESF Nova Aquidauana.

