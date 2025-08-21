ESF Trindade realiza ação do Agosto Dourado

Encontro orientou gestantes e mães sobre amamentação e a importância da rede de apoio
Gabriela Bernardes / AGECOM
Na tarde da última quarta-feira (20), a ESF Trindade promoveu uma programação especial em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a amamentação e seus benefícios para a saúde e desenvolvimento infantil.
O evento reuniu gestantes, mães e familiares para momentos de informação, interação e troca de experiências. A fisioterapeuta e consultora de amamentação Thais Bordon deu orientações práticas sobre a pega correta do bebê e o uso de bombinhas, copos, chupetas e mamadeiras.
A nutricionista Carolina Laís conduziu duas dinâmicas: o “Balão do Cuidado”, promovendo integração e reflexão sobre o acolhimento na amamentação, e a “Teia do Leite Materno”, que simbolizou o vínculo entre mãe, bebê e rede de apoio.
A assistente social Keyla Reis reforçou a importância do suporte familiar e comunitário para que as mães se sintam acolhidas e seguras durante o processo de amamentação.
A programação ainda contou com teatro temático e atividades participativas, tornando o encontro educativo e interativo para todos os presentes.
