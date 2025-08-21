Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

ESF Trindade realiza ação do Agosto Dourado

Encontro orientou gestantes e mães sobre amamentação e a importância da rede de apoio

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes / AGECOM

Na tarde da última quarta-feira (20), a ESF Trindade promoveu uma programação especial em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a amamentação e seus benefícios para a saúde e desenvolvimento infantil.

O evento reuniu gestantes, mães e familiares para momentos de informação, interação e troca de experiências. A fisioterapeuta e consultora de amamentação Thais Bordon deu orientações práticas sobre a pega correta do bebê e o uso de bombinhas, copos, chupetas e mamadeiras.

Leia Também

• Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

• Projeto de lei que proíbe pesca do Dourado volta à pauta dos deputados

A nutricionista Carolina Laís conduziu duas dinâmicas: o “Balão do Cuidado”, promovendo integração e reflexão sobre o acolhimento na amamentação, e a “Teia do Leite Materno”, que simbolizou o vínculo entre mãe, bebê e rede de apoio.

A assistente social Keyla Reis reforçou a importância do suporte familiar e comunitário para que as mães se sintam acolhidas e seguras durante o processo de amamentação.

A programação ainda contou com teatro temático e atividades participativas, tornando o encontro educativo e interativo para todos os presentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Moto 'gruda' em paralama de carro após acidente em Aquidauana

Expedição Pegada Pink

Mulheres desbravam o Rio Aquidauana em histórica pescaria de caiaque

Geral

Aquidauana integra Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

Fogueira de Jateí avança para se tornar Patrimônio Cultural de MS

Andanças do Patrimônio movimenta Festival em Corumbá

Turismo

Prefeitura discute melhorias na MS-170 com setor produtivo e do turismo

Publicidade

Educação

Professores indígenas participam de formação continuada em Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Política

Hospital Funrural em Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Aparelho foi adquirido por meio de emenda do deputado Renato Câmara (MDB)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo