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PANTANAL TECH 2026

Espaço Criativo no Pantanal Tech 2026 reuniu artesãos de Aquidauana e região

A realização do espaço também ampliou a visibilidade de Aquidauana como destino turístico e cultural.

Redação

Publicado em 07/07/2026 às 14:22

Atualizado em 07/07/2026 às 15:15

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O Pantaneiro

Durante a terceira edição da Pantanal Tech, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com a Superintendência de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Sebrae/MS, coordenou a realização do Pavilhão da Economia Criativa, espaço destinado à exposição, comercialização e valorização da produção cultural e artesanal de Mato Grosso do Sul.

Ao longo dos três dias de evento, o pavilhão reuniu artistas, artesãos, empreendedores da economia criativa e representantes de diversas manifestações culturais, proporcionando ampla visibilidade à produção cultural de Aquidauana e fortalecendo o município como referência na valorização da identidade pantaneira.

Um dos principais resultados da iniciativa foi a significativa participação dos artesãos locais. Dos 70 espaços disponibilizados para exposição e comercialização, 45 foram destinados a representantes de Aquidauana, enquanto os demais contemplaram expositores de municípios como Miranda, Corumbá, Três Lagoas, Dourados, Terenos e outras cidades do Estado. A composição do espaço evidencia o fortalecimento da parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado, priorizando a participação dos criativos locais e promovendo a integração regional da economia criativa.

Além da divulgação da cultura e do artesanato, o Pavilhão da Economia Criativa apresentou resultados expressivos na comercialização de produtos, contribuindo diretamente para a geração de renda dos expositores e demonstrando o potencial da economia criativa como vetor de desenvolvimento econômico.

A realização do espaço também ampliou a visibilidade de Aquidauana como destino turístico e cultural. Com público superior a 33 mil visitantes durante a Pantanal Tech, o município teve a oportunidade de apresentar suas potencialidades culturais, fortalecer sua imagem institucional e consolidar-se como destino apto à realização de grandes eventos.

Os impactos da Pantanal Tech estenderam-se para diversos segmentos da economia local, refletindo no aumento da movimentação em hotéis, pousadas, restaurantes, postos de combustíveis, conveniências, supermercados, imóveis para locação por temporada e no comércio em geral, ampliando a circulação de recursos financeiros no município.

A atuação da SECTUR na organização do Pavilhão da Economia Criativa reforçou a política municipal de valorização da cultura como instrumento de desenvolvimento econômico, promoção turística e fortalecimento da identidade local. A iniciativa consolidou a cooperação institucional entre Prefeitura de Aquidauana, Governo do Estado, UEMS e Sebrae/MS, estabelecendo bases para a ampliação das ações voltadas à economia criativa e ao turismo nas próximas edições da Pantanal Tech.

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