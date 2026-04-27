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Espetáculo da natureza: chuva transforma a paisagem na Estrada Parque de Piraputanga

Nos morros da Serra de Maracaju, uma densa camada de nuvens se formou, cobrindo parcialmente a vegetação e criando um cenário digno de cartão-postal.

Redação

Publicado em 27/04/2026 às 12:42

Atualizado em 27/04/2026 às 13:40

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A manhã desta segunda-feira (27) começou com um espetáculo raro e encantador na Estrada Parque de Piraputanga. Após as fortes chuvas que atingiram a região desde a madrugada, a paisagem ganhou novos contornos, surpreendendo quem passou pelo local nas primeiras horas do dia.

Nos morros da Serra de Maracaju, uma densa camada de nuvens se formou, cobrindo parcialmente a vegetação e criando um cenário digno de cartão-postal. A combinação entre o verde intenso, a neblina baixa e o clima úmido transformou a vista em um verdadeiro espetáculo natural.

Outro destaque que chamou a atenção dos motoristas foram as diversas cachoeiras que surgiram ao longo da serra. Formadas pelo grande volume de água acumulado, as quedas d’água voltaram a aparecer após um longo período sem registros semelhantes, reforçando ainda mais a beleza da paisagem.

Quem trafegava pela região de Aquidauana não resistiu e diminuiu a velocidade para admirar o cenário. Muitos aproveitaram para registrar o momento, impressionados com a grandiosidade e a tranquilidade proporcionadas pela natureza.

A cena, marcada pela força das chuvas e pela delicadeza das nuvens envolvendo os morros, tornou a manhã ainda mais especial, mostrando mais uma vez o potencial turístico e a beleza singular da região pantaneira.

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