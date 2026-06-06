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Aquidauana em festa

Espetáculo das motos, mágico e shows do Ira!, V12 e Nômads agitam Encontro de Relíquias neste sábado

Terceiro dia de um dos eventos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul tem atrações diversas para o público

Anibal Placêncio

Publicado em 06/06/2026 às 07:30

Atualizado em 06/06/2026 às 08:20

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Programação musical deste sábado / Divulgação

Após o sucesso dos dois primeiros dias, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana segue movimentado neste sábado (06). A programação prevê carreata, espetáculo de mágica e das motos, além dos aguardados shows do V12, Nômads e Ira! – atração nacional que vem para celebrar uma década de um dos eventos mais esperados de Mato Grosso do Sul.

Pela manhã, a tradição está mais do que mantida. A concentração dos reliqueiros para a carreata será na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, na Praça dos Estudantes, no Centro de Aquidauana, a partir das 09h. O trajeto segue até chegar na Avenida Pantaneta, onde acontece o evento.

O grande aumento no movimento, com a vinda de muitos turistas de outros estados e países, gera bastante expectativa em Aquidauana, Anastácio e região, com fomento da geração de renda nos setores de hotelaria, alimentação e hospedagem.

Outro destaque fica para o ilusionista Thiper, que já se apresentou nesta sexta-feira (05). O estilo envolvente e dinâmico do artista, formado em Artes Cênicas e pós-graduado em Psicologia da Educação, promete transformar a avenida em um verdadeiro palco a céu aberto, onde o desafio da lógica cria forma diante dos olhos do público.

No período da noite, a partir das 18h, a banda Nômads sobe ao palco. Com presença na cena regional, o grupo já participou de edições anteriores e carrega uma trajetória construída no contato direto com o público, característica comum aos grupos que ajudam a dar identidade ao encontro ao longo dos anos. A presença neste ano reforça essa conexão com o evento, que, ao longo do tempo, se consolidou como vitrine para artistas locais e regionais.

Já às 20h, clima de emoção e adrenalina com o tão aguardado espetáculo das motos. Com muita perícia, coragem e domínio sobre as duas rodas, os pilotos transformam a pista em um palco de acrobacias incríveis, tornando-se uma das grandes atrações do evento deste ano.

A banda V12 entra em cena a partir das 21h30. Outra atração tradicional do encontro e bastante pedida pelo público, surgiu em 2016, como um trio formado por cajón, voz, violão e baixo. Ao longo dos anos, o projeto cresceu e trouxe novos integrantes, consolidando uma formação mais completa voltada ao rock e à música autoral.

Para finalizar em grande estilo, já invadindo a madrugada de domingo (07), à 00h, a banda Ira! sobe ao palco e traz a turnê “Acústico MTV – 20 anos”. Clássicos como “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Tarde Vazia” prometem embalar a multidão, em uma apresentação gratuita que já movimenta a expectativa dos fãs em toda a região.

Sobre o evento

O Encontro de Relíquias de Aquidauana vai além da exposição de carros antigos e conta com parque infantil, praça de alimentação e diversas atrações culturais e gastronômicas.

Ao longo de seus 10 anos de história, o evento se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países. Mais do que uma exposição, fortalece o clima de amizade, confraternização e turismo, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, consolidando Aquidauana, mais uma vez, como palco de um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região pantaneira.

Informações podem ser acompanhadas pelo site e as redes sociais de O Pantaneiro e Reliqueiros do Brasil.

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