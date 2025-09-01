Espetáculo de palhaçaria anima estudantes em Piraputanga

Você Repórter/ O Pantaneiro

A Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, recebeu na manhã de quarta-feira (27) a apresentação do projeto “Mixi Pé na Estrada”, com o espetáculo gratuito “MixiCirquinho”, conduzido pela palhaça Mixirica e sua parceira Mixipulga.



O evento foi realizado dentro das atividades do mês da Primeira Infância, celebrado em agosto em todo o Brasil, e contou com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar.



A recepção foi organizada pela diretora da escola, Wilnéia Santana, junto aos professores. Para a coordenadora Rosimeire Reis, a iniciativa reforça a integração entre a cultura e a escola.

