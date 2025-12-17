Espetáculo "Natal Luz" será realizado neste sábado em Aquidauana

A apresentação está marcada para as 19h, na Concha Acústica da Praça Afonso Pena, conhecida como Praça dos Estudantes
Arquivo/ O Pantaneiro
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, realiza neste sábado, dia 20 de dezembro, o espetáculo “Natal Luz”, levando música e celebração natalina ao público aquidauanense. A apresentação está marcada para as 19h, na Concha Acústica da Praça Afonso Pena, conhecida como Praça dos Estudantes.
O evento contará com a apresentação da Orquestra de Violões de Campo Grande, que trará um repertório especial com músicas tradicionais do período natalino. A proposta é proporcionar à comunidade um momento de integração cultural, em um espaço aberto, com iluminação temática e clima voltado às celebrações de fim de ano.
Com entrada gratuita, o espetáculo é aberto a toda a população. A organização convida as famílias de Aquidauana a participarem da programação e aproveitarem a noite de sábado para vivenciar uma atividade cultural no centro da cidade.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site oficial da UFMS (ufms.br).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã
Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana
Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá
Dois Irmãos do Buriti
Acidente entre ônibus e carreta deixou vários feridos no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti e ao menos um morto
Educação
Provas do Enem PPL também serão aplicadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS